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الأربعاء، 29-09-2021 08:32 م

الفراية: وثيقة الجلوة العشائرية تطبق اعتبارا من اليوم

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الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن وثيقة الجلوة العشائرية ملزمة وواجبة التنفيذ اعتباراً من تاريخ اليوم.

وأكد الفراية عبر قناة المملكة أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها من مختلف مكونات الدولة الأردنية ملزمة التطبيق من قبل الحاكم الإداري ، مشيرا إلى ان 1570 وجها عشائريا وقع على وثيقة الجلوة.

وأضاف أن مدة الجلوة وفق الوثيقة الجديدة هي سنة واحدة يمكن تجديدها وفقا لما يراه الحاكم الإداري .

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