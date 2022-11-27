الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار الغزيرة للاردن بهذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

تعرّف على كميات الهطول المطري في المملكة حتى صباح اليوم

3260 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

التربية تعلّق على حادثة ضرب مدير مدرسة من قبل طالب في عجلون

المياه: لا رسوم جديدة على الفواتير الشهرية

845.1 مليون دولار منحة أمريكية لدعم موازنة الأردن

تقرير اقتصادي: شروط الاقتراض في دول آسيا باتت أصعب

الطاقة: الربط الكهربائي مع السعودية جاهز وبانتظار توقيع الاتفاقية

الوطني للأمن السيبراني: هذا ما يجب فعله لحماية البيانات من الاختراق

الأحد، 27-11-2022 02:58 م

الفراية يؤكد أهمية الاستفادة من الخبرات الأمنية مع فرنسا

WhatsApp Image 2022-11-27 at 2.42.41 PM


الوكيل الإخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية لدى لقائه اليوم الأحد، السفير الفرنسي في عمان اليكسي لو كوور غرانميزون سبل تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الأمنية والشرطية وأبرز التطورات الجارية في المنطقة.

وأكد الفراية ضرورة الاستفادة من الخبرات الأمنية بين البلدين لتعزيز أركان الاستقرار في المنطقة ومحاربة الجريمة بشتى انواعها خاصة المخدرات ومكافحة الإرهاب وتبادل الزيارات وبرامج التدريب والتأهيل ولا سيما في ظل تزايد حالات عدم الاستقرار التي تشهدها العديد من دول المنطقة والتي تتطلب تكاتف جميع الدول لمواجهة آثارها السلبية وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الأردن وفرنسا يرتبطان بعلاقات وثيقة في المجالات كافة، داعيا إلى ضرورة استثمارها وتفعيلها بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.

بدوره أكد غرانميزون أهمية الدور الأردني في تثبيت عوامل الاستقرار والأمن في المنطقة نتيجة للسياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الهاشمية ووعي وادراك الشعب الاردني الذي ينبذ العنف والتطرف، مشيرا إلى أهمية تكثيف برامج التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

اضافة اعلان


كما قدم الفراية التهنئة للسفير بتوليه مهامه في الأردن. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1669555715654

افتتاح معرض كتاب القراءة للجميع بكلية إربد الجامعية

1120222611331795991010

تعرّف على كميات الهطول المطري في المملكة حتى صباح اليوم

63804972036965677431

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الياباني

259198_8_1574597979

العلوم والتكنولوجيا تطلق حملة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

1659444212492

تزويد 8 مساجد في العقبة والقويرة بمكيفات

1669555233108

الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-11-01 at 11.52.29 AM

المياه: ضبط اعتداء على خط رئيسي في جنوب عمان

313416197_432102509092930_4632363150965964264_n

مدير السير يكرّم النقيب وليد عارف لاستحقاقه لقب الموظف المتميز

1667127406737

لجنة الصحة والبيئة في الأمانة تزور محطة شرق عمان التحويلية

WhatsApp Image 2022-10-29 at 11.58.06 AM

المعايطة يتابع سير العملية الانتخابية للغرف الصناعية ميدانيا

M63A9728 - Copy

بدء عملية الاقتراع في انتخابات الغرف الصناعية

2019_3_31_9_26_55_367

72 مترشحا يتنافسون بانتخابات مجالس الغرف الصناعية غدا