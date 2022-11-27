الفراية يؤكد أهمية الاستفادة من الخبرات الأمنية مع فرنسا

الوكيل الإخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية لدى لقائه اليوم الأحد، السفير الفرنسي في عمان اليكسي لو كوور غرانميزون سبل تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الأمنية والشرطية وأبرز التطورات الجارية في المنطقة.



وأكد الفراية ضرورة الاستفادة من الخبرات الأمنية بين البلدين لتعزيز أركان الاستقرار في المنطقة ومحاربة الجريمة بشتى انواعها خاصة المخدرات ومكافحة الإرهاب وتبادل الزيارات وبرامج التدريب والتأهيل ولا سيما في ظل تزايد حالات عدم الاستقرار التي تشهدها العديد من دول المنطقة والتي تتطلب تكاتف جميع الدول لمواجهة آثارها السلبية وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.



وأشار وزير الداخلية إلى أن الأردن وفرنسا يرتبطان بعلاقات وثيقة في المجالات كافة، داعيا إلى ضرورة استثمارها وتفعيلها بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.



بدوره أكد غرانميزون أهمية الدور الأردني في تثبيت عوامل الاستقرار والأمن في المنطقة نتيجة للسياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الهاشمية ووعي وادراك الشعب الاردني الذي ينبذ العنف والتطرف، مشيرا إلى أهمية تكثيف برامج التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

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كما قدم الفراية التهنئة للسفير بتوليه مهامه في الأردن.