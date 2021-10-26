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الثلاثاء، 26-10-2021 05:49 م

الفراية يخصص يوما مفتوحا للاستماع لقضايا المستثمرين

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الوكيل الاخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية، تخصيص يوم مفتوح اسبوعيا لاستقبال المستثمرين والاستماع الى ملاحظاتهم والقضايا التي تهمهم، بما يسهم في تسهيل أعمالهم.

وقال الفراية خلال لقاء اليوم الثلاثاء، مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ومستثمرين وممثلين لنقابات وجمعيات تجارية "نحن مستعدون لتسهيل ومعالجة وتصويب اية ملاحظات تصل الوزارة من المستثمرين الاردنيين وغير الاردنيين، وفق الانظمة والقوانين والتعليمات"، مؤكدا ان ابواب الداخلية مفتوحة أمام الجميع.

واكد وزير الداخلية ان الحكومة حريصة على الاستماع لقضايا المواطنين ومشاكلهم ومعالجتها، مشددا على ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص بما ينعكس على مصالح الاقتصاد الوطني.

واشار الفراية الى ان معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والمستثمرين هي من صلب الدور الذي تقوم وزارة الداخلية كون الاستقرار الاقتصادي ينعكس على الاوضاع الاجتماعية من خلال توفير وتوليد فرص العمل ومعالجة قضية البطالة.

ولفت الى الأجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية وتتعلق بتسهيل الحصول على الاقامة والجنسية للمستثمرين غير الاردنيين، وفتح المعابر الحدودية وتيسير حركة الاستثمار والتجارة البينية مع دول الجوار بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

واكد الفراية حرص وزارة الداخلية على تسهيل اشتراطات الحصول على الجنسية والاقامة للمستثمرين وفق ضوابط تنسجم مع التعليمات الخاصة بذلك، ومعالجة اية حالات خاصة تحتاج لتصويب اوضاع، مشيرا الى وجود لجنة تعمل على مراجعة شروط الحصول على الجنسية وتوسيع قاعدة القطاعات المشمولة.

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