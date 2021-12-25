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السبت، 25-12-2021 03:46 م

الفراية يرد على العرموطي حول الضغوطات التي مورست عليه

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الوكيل الإخباري - أجابت الحكومة على أسئلة النائب المحامي صالح العرموطي حول الأسباب التي دفعت بوزير الداخلية وبأقل من 12 ساعة إلى إلغاء قرار محافظ العاصمة المتعلق بوقف الحفلات الغنائية والمناسبات في العاصمة استنادا لأوامر الدفاع، وما هي الضغوطات التي مورست عليه.

وقال الوزير مازن الفراية في رده على العرموطي بشأن الضغوطات، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أوامر الدفاع، وإن القرارات والاجراءات المتخذة جاءت منسجمة مع هذه الاوامر، ولم يسبق لها أن خالفت أي من أوامر الدفاع.

وجاء بالرد أن اوامر الدفاع الصادرة بموجب القانون حددت الاعداد المسموح لها بالمشاركة في الفعاليات على اختلافها وضمن البروتوكول الصحي المعتمد وبالتالي فان كافة القرارات والاجراءات المتخذة جاءت تنفيذا لهذه الاوامر.

وفيما يتعلق بالحفلات والمناسبات التي تمت الموافقة عليها والتي سبق للقائمين عليها وان قاموا بحجز الصالات وتحديد مواعيد اقامتها ودعوة الناس اليها، قال في رده انه لم يكن هناك اي تضارب في القرارات وانما جاءت على شكل تصريحات اقامة الحفلات ضمن الاعداد المحددة وحسب الشروط الصحية.

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وتاليا إجابات الفراية على أسئلة العرموطي:

 





 




 

 


 

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