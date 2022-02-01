الفراية يشدد: المطاعيم آمنة ويجب الابتعاد عن الشائعات

الوكيل الاخباري - شدد وزير الداخلية مازن الفراية، على أن مطاعيم كورونا آمنة وفعالة، مشيرا إلى أهمية تلقي المطعوم والابتعاد عن الشائعات.

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وأكد الفراية، خلال زيارة لمركز التطعيم في مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء وادي السير عن شكره لوزارة التربية والتعليم لجهودها التي بذلتها في المجال الصحي والحفاظ على صحة المجتمع من خلال نشر الوعي بين الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، واتخاذها الإجراءات المناسبة في دوام المدارس وتطبيقها البروتوكول الصحي في مدارسها وبين كوادرها ما ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في ظل هذه الجائحة.



من جانبها، أعربت أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات عن شكرها لوزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لتسهيل عمليات الحملة في مراكز التطعيم للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.