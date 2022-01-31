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الإثنين، 31-01-2022 03:39 م

الفراية يعد المتضررين من الجلوة العشائرية

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية عبدالله أبو زيد، مطالب عدد من المُتضررين من قرار الجلوة العشائرية إلى وزير الداخلية مازن الفراية.

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جاء ذلك بعد لقاء النائب أبو زيد وعدد من النواب، لمجموعة من العائلات المُتضررة من “الجلوة العشائرية”، والتي نفذت اعتصامًا، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب.


ويُطالب متضررون من قرار “الجلوة”، بضرورة تطبيق بنود “وثيقة الجلوة العشائرية”، وإعادتهم إلى أماكن سُكناهم.


وأشاد أبو زيد والنائب غازي الذنيبات، بالتعاون الكبير الذي أبداه وزير الداخلية، ووعده بإيجاد الحل المُناسب لتلك القضية، ضمن المُعطيات القانونية وتطبيق بنود “الوثيقة العشائرية” على الأشخاص المُتضررين.


إلى ذلك، قال أبو زيد إن “الحريات النيابية” مُنفتحة أمام جميع مطالب المواطنين، مؤكدًا استعدادها لتقديم كل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.


كما ثمن ذات الوقت جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المُحافظة على السلم المُجتمعي، وتطبيق القانون ضمن أعلى معايير العدالة والنزاهة.

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