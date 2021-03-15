الفراية يعلق على الاحتجاجات وخرق أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية اننا في مرحلة وباء ، وسبب الوباء هو التجمعات.وأضاف في تصريحات صحفية ان حرية التعبير مصونة ، ولكن ما نشهده خرق لأوامر الدفاع.وبين انه لا يوجد التزام بالتعليمات الصحية خلال هذه التجمعات ، واي شخص معرض للإصابة ونقل العدوى لذويه.واعتبر ان هذه الاحتجاجات في هذا الوقت مهزلة يجب ان تتوقف.وتابع : بعيدا عن الجانب الأمني ، كيف يسمح أي اب لابنه بالخروج والتظاهر ثم يعود الى المنزل ينقل عدوى كورونا لاسرته.وأضاف : خروجك في المظاهرات يعني انك ترفع بالاصابات.واردف : لدينا تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية ، بانه لن يقبل أي خرق لحظر التجول بعد الساعة 7 مساء.واردف : هل هذا الوقت هو المناسب ، وهل هذه هي الطريقة المناسبة ، مشيرا الى ان كل شخص انتخب نائبا ليمثله في مجلس النواب وعرض مطالبه.وتابع : انا لا اتحدث عن ان هذه المطالب صحيحة او لا ، ولكن انا اتحدث عن مخالفة أوامر الدفاع ونقل العدوى للاخرين.