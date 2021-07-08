الفراية يعلن عن إلغاء الموافقات المسبقة للمغادرين الأردنيين إلى سوريا

الوكيل الإخباري -

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أعلن وزير الداخلية مازن الفرايه، الخميس، عن إلغاء الموافقات المسبقة للمغادرين الأردنيين إلى سوريا.وكشف الفرايه خلال زيارته لمعبر جابر عن توجه لإعادة فتح المنطقة الحرة الأردنية السورية بعد النظر بآلية مناسبة لذلك.وقال إن "رئيس الوزراء وجه إلى اتخاذ إجراءات سريعة في المعبر للتسهيل على المواطنين والتسهيل على حركة البضائع، وإلغاء العمل بنظام "باك تو باك" سواء للقادمين أو للمغادرين للشحن وللركاب أيضاً".واجتمع الفرايه بمحافظ المفرق والأجهزة الأمنية العاملة في المركز الحدودي لتنفيذ توجيهات الرئيس وسيصار خلال الأسبوع القادم بالآلية التي سيتم اتباعها فيما يتعلق بكافة الإجراءات وبحسب التوجيهات."الأسبوع الماضي كان هناك اكتظاظ كبير على الجانب السوري والأردني، وكان معدل سيارات الشحن التي تدخل يوميا حوالي 70 سيارة، العاملين في المعبر عملوا باجتهاد وتم زيادة الأعداد اليومية إلى أكثر من 300 سيارة"، وفق الفرايه.ولفت إلى إرسال أجهزة لتعزيز المختبر في مركز حدود جابر وأطقم صحية لتعزيز أخذ العينات، إضافة إلى نية عودة المعبر ضمن إجراءات صحية وأمنية مناسبة إلى ما قبل جائحة كورونا.