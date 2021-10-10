الفراية يقرر استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة سنة

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية، استحداث تأشيرة متعددة السفرات، لمدة سنة كاملة، بحيث يستطيع حاملها دخول المملكة والخروج منها خلال هذه المدة دون الحاجة إلى أخذ موافقات مسبقة في كل سفرة.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأحد، ان هذا الإجراء يأتي استكمالا للقرارات المتخذة من قبل الوزارة لغايات تقديم التسهيلات للمستثمرين وزوار المملكة، ومواكبة كافة المستجدات، وبما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني ويضمن انسيابية حركة رؤوس الأموال وإيجاد المزيد من فرص العمل.



يشار إلى أن التأشيرات التي كانت تمنح سابقا و بحدها الاقصى تنحصر بمدة ستة أشهر ولعدة سفرات فقط.

