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الإثنين، 01-03-2021 10:07 م

الفراية يكشف عن تطورات للتعامل مع ازمة كورونا خلال الشهر الحالي

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 الوكيل الاخباري - كشف مدير عمليات خلية أزمة كورونا ، العميد مازن الفراية عن وعود بتلقي الأردن كميات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل خلال الشهر الحالي، ويأمل بأن "يكون هناك دعم من قبل حلفائنا من أجل أن نتأكد من حصول الأردنيين على اللقاح".
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وأشار إلى أولويات في الأردن لمتلقي اللقاح، حيث "نعطي أولويات للأشخاص الذين يعانون من حالات صعبة إذا ما أصيبوا في هذا المرض".

"يشكل اللقاح حافزا لنا ... واللقاح بالتأكيد تدبير يقلل من الإصابة ويعطي فرصة أكبر للناس من أجل يستمتعوا بحياتهم"، وفق الفراية.

ويعتقد الفراية أن التعامل مع الفيروس "سيصبح أفضل".
 

 




 

 


 

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