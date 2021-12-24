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الجمعة، 24-12-2021 05:32 م

الفراية يلتقي عباس في رام الله

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الداخلية مازن الفراية، الذي يزور فلسطين ممثلاً عن جلالة الملك عبد الله الثاني للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد، يرافقه سفير الأردن لدى فلسطين محمد أبو وندي.

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ووضع الرئيس عباس الوزير الفراية في صورة آخر المستجدات، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وأهمية تعزيزها.


وثمن الرئيس عباس مواقف الأردن، ملكاً وحكومة وشعباً، تجاه قضية فلسطين ودعم حقوق شعب فلسطين في دولة مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 


بدوره نقل الوزير الفراية للرئيس محمود عباس تحيات جلالة الملك وتهنئته بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، مؤكداً موقف المملكة بقيادة جلالة الملك الداعم للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

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