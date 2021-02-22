الفراية يوجه رسالة للمواطنين

الوكيل الاخباري -

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وصف مدير خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، الاثنين، عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بأنها تسير بـ "بطء".وقال الفراية لـ "المملكة" إن نحو 385 ألف شخص سجلوا في منصة تلقي اللقاح، واعتبر أن الرقم "متواضع".وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح 53 ألف شخص، فيما تلقى 33 ألف جرعتين كاملتين من اللقاح الواقي من الفيروس، مشيراً إلى أن الجرعة الثانية محجوزة للجميع (جميع من تلقى الجرعة الأولى)، وفق الفراية.وأشار الفراية وهو نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى وصول 20 ألف جرعة جديدة من اللقاح الواقي من الفيروس إلى الأردن، داعيا المواطنين إلى التسجيل في منصة تلقي اللقاح.