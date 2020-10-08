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الخميس، 08-10-2020 12:03 م

الفراية يوضح حول قرار الحظر الشامل لعدة أيام

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الوكيل الإخباري - قال مدير عمليات خلية ازمة كورونا العميد مازن الفراية، إنه تم منح استثناءات من الحظر التجول المفروض يومي الجمعة والسبت لاستدامة الحياة كالقطاع الصحي والمختبرات الخاصة، مؤكدا أنه تم منح الاجهزة الأمنية المرونة لتقدير الموقف في الحالات الطارئة.

وأوضح الفراية في تصريحات صحفية، أنه تم معالجة بعض القضايا التي ظهرت خلال 48 ساعة الأخيرة في القطاع الزراعي، داعيا المواطنين الى اخذ فترة حظر التجول كاستراحة حتى لا يكون العبئ على الأجهزة الأمنية.

ولفت الى عدم وجود أي توجه لفرض حظر تجول لفترات طويلة، مرجحا تكرار الحظر ليومي الجمعة والسبت في الأسابيع المقبلة.
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