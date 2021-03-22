الإثنين 22-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأوقاف لـ الوكيل : لا مستجد بشأن صلاتي المغرب والفجر

هكذا يتم التعامل مع مريض كورونا داخل العناية الحثيثة في مستشفى حمزة - فيديو

بلعاوي لـ الوكيل: الإصابة بكورونا واردة بعد تلقي اللقاح

دودين : قد نعلن عن حزم تحفيزية الأسبوع المقبل

65 % نسبة الفاقد في مياه الطفيلة

تطعيم الكوادر الطبية غدا

احكام بالحبس وغرامات مالية لمخالفين لقانون الدفاع في اربد وعجلون

إغلاق محكمتي مأدبا والقصر الشرعيتين الإثنين

الفراية يوعز بإجراء جولات دورية على المستشفيات

تحديد آلية احتساب علامات طلبة النظام البريطاني

الإثنين، 22-03-2021 11:44 ص

مخالفا طبيبا لعدم ارتدائه كمامة

الفراية يوعز بإجراء جولات دورية على المستشفيات

مممن
مازن الفراية


الوكيل الإخباري - تفقد وزير الصحة المكلف مازن الفراية ، اليوم الاثنين مستشفى الأمير فيصل في لواء الرصيفة، وذلك للوقوف ميدانيا على واقع العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمواطنين والمراجعين.

اضافة اعلان

وشدد الفراية ، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري" خلال الجولة على ضرورة التزام كوادر المستشفيات والمراكز الطبية بالبروتوكول الصحي المعتمد للتعامل مع مصابي كورونا وخاصة ارتداء الكمامات، وذلك بعد مشاهدته طبيبا غير ملتزم بارتداء الكمامة، حيث اوعز الفراية بمخالفة الطبيب وفقا لأوامر الدفاع. 


واطمأن الفراية على سير الاجراءات الصحية بالمستشفى لا سيما مصابي كورونا، وتفقد قسم الطوارئ واماكن إعداد الطعام ووجّه باتخاذ جملة من الخطوات اللازمة لرفع جاهزية المستشفى إلى أعلى مستوى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وطلب الفراية، من المدير المناوب والأطباء تحديد احتياجات المستشفى سواء المتعلق منها بالكوار الطبية او التمريضية او الاحتياجات الاخرى ، مبينا انه سيتم يوم غد الثلاثاء عقد اجتماع في مبنى الوزارة لبحث امكانية تزويد المستشفى باحتياجاته من هذه الكوادر وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وضمن مدة زمنية محددة. 


واوعز الفراية إلى محافظ الزرقاء بعمل جولات تفقدية مستمرة على المستشفى لمتابعة تنفيذ اجراء أعمال الصيانة اللازمة للمستشفى وغير ذلك من الاجراءات اللازمة لإدامة العمل بسهولة ويسر. 


كما اوعز وزير الصحة المكلف إلى مدير الرقابة الداخلية في وزارة الصحة بإجراء جولات ميدانية على المستشفيات والتأكد من التزام كوادرها بالاجراءات الصحية والوقائية المعتمدة، في ظلّ جائحة كورونا التي تعصف بالمملكة.
وعلى صعيد متصل عقد  وزير الصحة المكلف بعد عودته من الجولة التفقدية اجتماعا في مبنى وزارة الصحة بحضور امين عام ديوان الخدمة المدنية لمتابعة نتائج زيارته إلى مستشفى الكرك يوم الجمعة الماضية. 


وبين وزير الصحة المكلف ان زياراته للمستشفيات تسير وفقا لخطة محددة  تتضمن الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة وتحديد  احتياجات المستشفيات ليصار بعد ذلك الى دراستها وتلبيتها ومتابعة تنفيذها وخلال جدول زمني محدد بين مدراء الصحة والوزارة .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
اوقاف

الأوقاف لـ الوكيل : لا مستجد بشأن صلاتي المغرب والفجر

الوكيل مستشفى

هكذا يتم التعامل مع مريض كورونا داخل العناية الحثيثة في مستشفى حمزة - فيديو

لقاح

بلعاوي لـ الوكيل: الإصابة بكورونا واردة بعد تلقي اللقاح

دود

دودين : قد نعلن عن حزم تحفيزية الأسبوع المقبل

الطفيلة

65 % نسبة الفاقد في مياه الطفيلة

الفا

تطعيم الكوادر الطبية غدا

أخبار متعلقة
1614949142115

مأدبا: ازدياد عدد مراجعي مستشفى النديم

153516613_4722223384476177_459947132154518335_o

العميد الفراية : يمكن اللجوء إلى الحظر الشامل الجمعة

220211822412941070518

قرارات صارمة تداولها الأردنيون بالرغم من عدم حسمها رسميا

2202114145531904309677

طبيبان مصابان بكورونا بحالة حرجة و 35 طبيبا ضحايا الوباء

a5ebbf95-e0bf-40f8-a705-c2df54353f74

الخرابشة : حظر التجول الشامل لمدة 3 ايام في الاسبوع سيقلل اصابات كورونا

ععع

سيناريوهات صعبة أمام الحكومة بعد تفاقم الوضع الوبائي