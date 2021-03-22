الفراية يوعز بإجراء جولات دورية على المستشفيات

الوكيل الإخباري - تفقد وزير الصحة المكلف مازن الفراية ، اليوم الاثنين مستشفى الأمير فيصل في لواء الرصيفة، وذلك للوقوف ميدانيا على واقع العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمواطنين والمراجعين.

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وشدد الفراية ، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري" خلال الجولة على ضرورة التزام كوادر المستشفيات والمراكز الطبية بالبروتوكول الصحي المعتمد للتعامل مع مصابي كورونا وخاصة ارتداء الكمامات، وذلك بعد مشاهدته طبيبا غير ملتزم بارتداء الكمامة، حيث اوعز الفراية بمخالفة الطبيب وفقا لأوامر الدفاع.



واطمأن الفراية على سير الاجراءات الصحية بالمستشفى لا سيما مصابي كورونا، وتفقد قسم الطوارئ واماكن إعداد الطعام ووجّه باتخاذ جملة من الخطوات اللازمة لرفع جاهزية المستشفى إلى أعلى مستوى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وطلب الفراية، من المدير المناوب والأطباء تحديد احتياجات المستشفى سواء المتعلق منها بالكوار الطبية او التمريضية او الاحتياجات الاخرى ، مبينا انه سيتم يوم غد الثلاثاء عقد اجتماع في مبنى الوزارة لبحث امكانية تزويد المستشفى باحتياجاته من هذه الكوادر وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وضمن مدة زمنية محددة.



واوعز الفراية إلى محافظ الزرقاء بعمل جولات تفقدية مستمرة على المستشفى لمتابعة تنفيذ اجراء أعمال الصيانة اللازمة للمستشفى وغير ذلك من الاجراءات اللازمة لإدامة العمل بسهولة ويسر.



كما اوعز وزير الصحة المكلف إلى مدير الرقابة الداخلية في وزارة الصحة بإجراء جولات ميدانية على المستشفيات والتأكد من التزام كوادرها بالاجراءات الصحية والوقائية المعتمدة، في ظلّ جائحة كورونا التي تعصف بالمملكة.

وعلى صعيد متصل عقد وزير الصحة المكلف بعد عودته من الجولة التفقدية اجتماعا في مبنى وزارة الصحة بحضور امين عام ديوان الخدمة المدنية لمتابعة نتائج زيارته إلى مستشفى الكرك يوم الجمعة الماضية.



وبين وزير الصحة المكلف ان زياراته للمستشفيات تسير وفقا لخطة محددة تتضمن الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة وتحديد احتياجات المستشفيات ليصار بعد ذلك الى دراستها وتلبيتها ومتابعة تنفيذها وخلال جدول زمني محدد بين مدراء الصحة والوزارة .

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