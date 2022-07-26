الفرايه للشباب: لا تنتظروا الوظيفة العامة

الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية، مازن الفرايه، اليوم الثلاثاء، أن التدريب والتشغيل على رأس أولويات الحكومة، وهي تعمل مع شركائها المحليين والخارجيين على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار؛ لتوليد المزيد من فرص العمل للأردنيين.

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وأضاف الفرايه، خلال افتتاحه بمدينة الحسن الرياضية بإربد فعاليات اليوم الوظيفي الرابع الذي نظمته غرفة صناعة إربد وجمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية، أن المعرض الذي سيوفر حوالي ألف فرصة عمل، يمثل ترجمة حقيقية للشراكة بين القطاعين والخاص لتحويل هذه الأولوية إلى واقع عملي ملموس على أرض الواقع.



وأكد الفرايه أن جدية القطاعين العام والخاص بتوفير فرص عمل حقيقية ومطلوبة تحتاج إلى جدية مماثلة من قبل الباحثين عن العمل، داعيا إلى اغتنام أية فرص عمل باعتبارها تشكل مدخلا لتطور العمالة والارتقاء بها، قياسا على ما يقدمه العامل من التزام وإتقان يتدرج من خلالهما في صفوف الهيكل الوظيفي، وأن لا يبقى منتظرا لفرصة عمل تأتي على "طبق من ذهب كما يشتهي".



كما دعا إلى عدم البقاء بانتظار الوظيفة العامة، بل اغتنام الفرصة في أي موقع بالقطاع الخاص حتى يتحول الشاب إلى إنسان منتج يغطي احتياجاته ولا يبقى عائلا على أسرته.



وأكد الفرايه أن مشروع قانون تحسين البيئة الاستثمارية الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس النواب، يعالج العديد من القضايا التي تعيق الاستثمار وتمنحه مزيدا من المزايا التشجيعية بما ينعكس على قدرته في النمو وتوفير المزيد من فرص العمل والتشغيل.



وثمن الفرايه الجهود الكبيرة التي تقوم بها غرفة صناعة إربد وجمعية المستثمرين والبلديات وجميع الجهات والشركات الصناعية لتوفير فرص عمل حقيقية وجادة تلامس الواقع، لافتا إلى أن تقدم آلاف من الشباب والشابات للاستفادة من فرص العمل التي يوفرها اليوم الوظيفي تدلل على جديّة ورغبة شبابنا بالحصول على عمل تكفي لتغطية احتياجاتهم على أقل تقدير.



وطالب وزير الداخلية أرباب العمل المشاركين في اليوم الوظيفي بسرعة الاستجابة في تعبئة الشواغر المتاحة لديهم حتى لا يبقى الشباب رهن الانتظار والقلق.



وأشار الفرايه إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل، الذي خصصت له الحكومة 80 مليون دينار لتوفير 6 آلاف فرصة عمل واستهدف 80 منشأة، لم يستغل منها سوى 3 آلاف فرصة لغاية الآن.



وأكد استعداد وزارة الداخلية للاستجابة لأية متطلبات ضمن اختصاصها، تساهم بإيجاد حلول لأي معيقات تواجه القطاع الصناعي والاستثماري.