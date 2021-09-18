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السبت، 18-09-2021 05:35 م

الفرايه : وصلنا الآن إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص تلقوا المطعوم

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 الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع حكومة النرويج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اليوم السبت، فريق العمل التطوعي الشبابي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 واكد وزير الداخلية مازن الفرايه أن فريق العمل الشبابي ستكون مهمته الرئيسة مساعدة الحكام الاداريين والجهات المعنية في كل محافظة لتوعية المواطنين على الاقبال على تلقي المطعوم ورفع مستوى الوعي بأهمية ذلك والتفتيش على مدى الالتزام بتطبيق أوامر الدفاع حتى نتمكن من تجاوز آثار الجائحة ونضمن الاستمرار في فتح القطاعات وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها المعتادة.

وأشار إلى أن تشكيل هذا الفريق يعتبر أيضا فرصة تشغيلية للشباب، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وولي العهد بضرورة التواصل مع الشباب وإشراكهم في التوعية الصحية، مشيرا إلى أننا وصلنا الآن إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص تلقوا المطعوم وأن الحكومة ماضية في جهودها في هذا الإطار.

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