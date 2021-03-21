الفرايه يكشف شروط العودة للحياة الطبيعية بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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كشف وزير الصحة المكلف مازن الفرايه عن زيادة السعة السريرية في ثلاثة مستشفيات خاصة وبواقع 170 سرير عزل عادي وعناية حثيثة، وذلك لاستيعاب المواطنين المصابين بفايروس كورونا.وقال الوزير الفرايه في تصريح صحفي اليوم الأحد إن هذا الاجراء يأتي في اطار تفعيل وزارة الصحة للاتفاقيات التي أبرمتها سابقا مع العديد من المستشفيات الخاصة بهدف تسهيل عملية ادخال مرضى كورونا الى المستشفيات لتلقي العناية اللازمة وبالسرعة الممكنة.وأكد الفرايه أن وزارة الصحة تواصل جهودها على مدار الساعة لتعظيم وزيادة الطاقات الاستيعابية في مستشفياتها ومن خلال اتفاقياتها المبرمة مع المستشفيات الجامعية والخاصة.وشدد وزير الصحة المكلف على أن الوصول إلى صيف آمن وقطاعات مفتوحة يتطلب التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمضي قدما في حملة تلقي المطاعيم المخصصة لفايروس كورونا ، وزيادة السعة السريرية بالمستشفيات.وأكد الفرايه أن وزارة الصحة ستقوم باطلاع المواطنين على المعلومات المتعلقة بالواقع الطبي والصحي أولا بأول، وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الوزارة، وضرورة اطلاع الرأي العام على واقع القدرات الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية ، داعيا إلى التوقف عن بث وتداول الاشاعات والفيديوهات المسيئة للمستشفيات الميدانية والمراكز الطبية التي تبذل على مدار الساعة ومن خلال كوادرها جهودا نوعية للتصدي لجائحة كورونا.