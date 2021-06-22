الفرجات لـ الوكيل : إجراءات لمن لم يتلقَ الجرعة الأولى في حال زيارة البترا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا ، سليمان الفرجات ، أنه سيُصار إلى تنفيذ تعليمات بشأن السماح للزوار بالدخول إلى المدينة الوردية، اعتبارا من مطلع تموز (7) المقبل.

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وبين الفرجات ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع المواطنين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، على وقع الخطّة الحكومية لكبح جماح الوباء، للوصول إلى "صيف آمن" .

" في حال لم يتلقَ الزائر الجرعة الأولى ، فإن هنالك إجراءات حيال ذلك ، حيث سيتم فحصه بجهاز خاص ، للكشف السريع عن إصابته بالفيروس ، وفي حال اتضح إصابته ، سيتم حجره على نفقته الخاصة ، عملا بالبروتوكول الصحي المعتمد في وزارة الصحة " وفق الفرجات .

وأشار إلى أن هنــالك تعاون مع وزارة الصحــة ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال دخول المواطنين منطقة "المثلث الذهبي" والتي تشتمل وادي رم، البترا، العقبة، من حيث الفحص والتعامل مع المصابين .

وعرّج على أنه سيتم التأكد من أخذ الجرعة الأولى من المطعوم ، من خلال تطبيق سند الذي أطلقته الحكومة مؤخرا ، أو من خلال الرسالة النصية التي تصل متلقي لقاح كورونا .