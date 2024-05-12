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الأحد، 12-05-2024 02:48 م

"الفروع الإنتاجية" تنفذ ورشة تدريبية لتعزيز التواصل بين الشركات والمجتمعات المحلية

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الوكيل الاخباري- نفذت وحدة إدارة الفروع الإنتاجية في وزارة العمل بالتعاون مع مشروع مكانتي (USAID) ورشة تدريبية بعنوان "دبلوماسية الشركات" لمدراء الفروع والوحدات الإنتاجية ومسؤولي الموارد البشرية لإقليم  الجنوب. 

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وتهدف الورشة  إلى بناء قدرات المستثمرين في القطاع الخاص على أفضل الممارسات وتحسين قدراتهم على تعزيز التواصل الإيجابي بين شركات القطاع الخاص والمجتمعات المحلية لزيادة تشغيل الأردنيين. 


وتأتي هذه الورشة استكمالا لخطة التدريب التي بدأت بها وحدة إدارة الفروع الإنتاجية في الوزارة في إقليمي الشمال والوسط.


 




 

 


 

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