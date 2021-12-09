الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، حملة “بكفي خلص الفساد مش ثقافتنا”، بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد.

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ووفق الأمم المتحدة، فإن إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.



وقالت إن الفساد يهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الانتخابية، تحريف سيادة القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية. وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم لأن من المستحيل التغلب على “تكاليف البدء” المطلوبة بسبب الفساد.



وأشارت إلى أن حملة مدتها ستة أسابيع بدأت مع بداية نوفمبر تهدف إلى تسليط الضوء على دور أصحاب المصلحة الرئيسيين والأفراد في منع الفساد ومكافحته تماشياً مع شعار “احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد”. وسيُصب التركيز كل أسبوع على واحد من هذه الموضوعات الرئيسية:



التربية والشباب

الرياضة

النوع الاجتماعي

القطاع الخاص

جائحة كورونا (كوفيد – 19)

التعاون الدولي



كما تهدف الحملة إلى تبادل الممارسات الجيدة والأمثلة على منع الفساد ومكافحته في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد؛ ومعالجة الروابط مع الأشكال الأخرى للجريمة؛ واسترداد الأصول المسروقة وإعادتها؛ وتطوير حلول مبتكرة؛ فضلا عن تعزيز قضية الوقاية بالتعليم، والاستفادة من مشاركة الشباب، وحشد الحلفاء في المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.



وأكدت الأمم المتحدة أن الحد من مخاطر سوء الإدارة والفساد في أثناء الجائحة يتطلعب مشاركة هيئات قوية في مكافحة الفساد والتأكيد من ممارسات إشرافية أفضل على حزم الدعم المقدمة في حالات الطوارئ، وتعميم ممارسات أكثر انفتاحا وشفافية في ما يتصل بالمشتريات العامة، وتعزيز امتثال القطاع الخاص للجهود المبذولة في مكافحة الفساد. وفضلا عن ذلك كله، تحتاج البلدان كذلك إلى ضمان دعم المبلغين عن المخالفات والصحفيين الذين يكشفون عنه وحمايتهم جميعا، والتوكيد على تماشي أطر مكافحة الفساد الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.