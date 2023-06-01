الفعاليات الرسمية والشعبية بمحافظة مادبا تحتفي بزفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - احتفلت الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة مادبا ولواء ذيبان بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين.



ونظمت حلقات الدبكة الشعبية من الفعاليات الشعبية والرسمية ابتهاجاً بزفاف ولي العهد، فيما تابع الحضور البث المباشر على شاشات كبرى لمراسم كتب كتاب سمو ولي العهد.



وقدمت في الحفل الذي أقيم في ساحة ملعب عماد الدين زنكي وسط مدينة مادبا فرقتا السلط والرمثا للفنون الشعبية عروضهما التي تغنت بجلالة الملك وولي العهد وتقديم الوصلات الفنية ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية.



وتخلل الاحتفال متابعة الحضور البث المباشر لمراسم الموكب الملكي ومراسم الحفل الرئيسي لزفاف ولي العهد، فيما قدم المطربان زياد الصالح وبشار السرحان مجموعة من الأغاني الوطنية والشعبية احتفالاً بزفاف ولي العهد وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة للاحتفالية.



وكانت مظاهر البهجة حاضرة على الأطفال الذين استمتعوا بألعاب الدي جي وفعاليات الرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا عليهم، فيما اختتم الحفل بإطلاق الألعاب النارية في سماء مادبا ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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