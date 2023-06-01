الجمعة 02-06-2023
الوكيل الاخباري

المفرق تحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد

احتفالات ليلية حاشدة بزفاف ولي العهد في عمان

آلاف المواطنين يشاركون في احتفال زين فرحاً بزفاف ولي العهد

سماء المملكة تتزين بالألعاب النارية احتفاء بزفاف ولي العهد

إربد: عشرات الآلاف يحتفلون بزفاف ولي العهد

الفعاليات الرسمية والشعبية بمحافظة مادبا تحتفي بزفاف ولي العهد

مشاركة الاردنية للطيران بفرحة كل الاردنين بمناسبة زفاف ولي العهد - فيديو

الارصاد : المملكة على موعد مع امطار رعدية الجمعة

مساحة الاستقبال في قصر الحسينية..عمق وتنوع في التقاليد

مأدبة عشاء لضيوف حفل زفاف الحسين بالحسينية

الخميس، 01-06-2023 10:14 م

الفعاليات الرسمية والشعبية بمحافظة مادبا تحتفي بزفاف ولي العهد

5202325164641437366452


الوكيل الاخباري - احتفلت الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة مادبا ولواء ذيبان بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين.

ونظمت حلقات الدبكة الشعبية من الفعاليات الشعبية والرسمية ابتهاجاً بزفاف ولي العهد، فيما تابع الحضور البث المباشر على شاشات كبرى لمراسم كتب كتاب سمو ولي العهد.

وقدمت في الحفل الذي أقيم في ساحة ملعب عماد الدين زنكي وسط مدينة مادبا فرقتا السلط والرمثا للفنون الشعبية عروضهما التي تغنت بجلالة الملك وولي العهد وتقديم الوصلات الفنية ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية.

وتخلل الاحتفال متابعة الحضور البث المباشر لمراسم الموكب الملكي ومراسم الحفل الرئيسي لزفاف ولي العهد، فيما قدم المطربان زياد الصالح وبشار السرحان مجموعة من الأغاني الوطنية والشعبية احتفالاً بزفاف ولي العهد وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة للاحتفالية.

وكانت مظاهر البهجة حاضرة على الأطفال الذين استمتعوا بألعاب الدي جي وفعاليات الرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا عليهم، فيما اختتم الحفل بإطلاق الألعاب النارية في سماء مادبا ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
666

المفرق تحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد

w

احتفالات ليلية حاشدة بزفاف ولي العهد في عمان

wwwrr

سماء المملكة تتزين بالألعاب النارية احتفاء بزفاف ولي العهد

www

إربد: عشرات الآلاف يحتفلون بزفاف ولي العهد

1685644538407

الفعاليات الرسمية والشعبية بمحافظة البلقاء تحتفي بزفاف ولي العهد

L4igPIwDBQpfn58Or90qRDAl1SNaPdZoFHCWadeb

العقبة تحتفل بزفاف سمو ولي العهد

أخبار متعلقة
647834254c59b7255e6797ca

ولي العهد يرقص "الدحية" ويشعل مواقع التواصل- فيديو

5202327194210741363360

إربد تنجز تحضيراتها لاحتفالها الرئيس بزفاف ولي العهد

w

ماذا أهدى الملك ولي عهده بمناسبة زفافه ؟ - صورة

55555555555555555555555555555555

الأمير عمر بن فيصل يقيم حمام العريس لولي العهد- صور

file

صندوق المعونة يحتفل بزفاف ولي العهد

image

وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين بزفاف ولي العهد