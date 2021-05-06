الفلكي مجاهد لـ الوكيل : الصاروخ الصيني سيعبر المملكة الليلة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الخبير الفلكي عماد مجاهد، أن الصاروخ الصيني "التائه" سوف يعبر سماء المملكة ، بعد منتصف الليلة (ليلة الخميس /الجمعة)، وذلك عند الساعة 12:5 بالتوقيت المحلي.

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ولفت مجاهد ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري"، انه يتوقع ان يظهر الصاروخ في العقبة ، متجها نحو شمال المملكة، وقال " يمكن مشاهدته في الجهة الغربية من خلال المناظير ".

"لا يمكن تحديد مكان السقوط والساعة بدقة، الا قبل ارتطامه بنحو ساعتين ، حيث أن نسبة سقوطه في المياه الدولية كبيرة" ، وفق مجاهد .

وفي ردّ على سؤال حول نسبة سقوطه على اليابسة ، كشف أن نسبة سقوطه لا تتعدى الـ(10%) ، وزاد "يتوقع ان يصطدم بسطح الارض ما بين يومي السبت والاثنين القادم".

وبين ، أنه يشاهد تحركات الصاروخ الصيني من خلال أجهزة خاصة ، لافتا أن الصاروخ خرج عن مداره المحدد له نتيجة لخطأ فني من الخبراء .



وأوضح مجاهد ان الصاروخ متابع حاليا اولا بأول من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والبنتاغون لتحديث مساره، للوقوف على مكان وزمان سقوطه.





وتابع "الصاروخ يدور حول الأرض كل ٩٠ دقيقة ويرتفع عن سطح الأرض ٢٢٥ كيلومتر ووزنه نحو ٢٠ طنا ".