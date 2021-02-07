الأحد 07-02-2021
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الأحد، 07-02-2021 03:01 م

الفنان متعب السقار لـ الوكيل : لساني يعجز عن الشكر وأجريت اليوم عملية جراحية

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وجه الفنان الاردني متعب السقار رسالة شكر عبر الوكيل الاخباري الى ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله قائلا " لساني يعجز عن الشكر وهذا الشبل من ذاك الاسد وهذا ليس غريباً على الهاشميين "  وذلك بعد الايعاز من سمو الامير بالتكفل في علاج السقار . 

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ووجه ايضا السقار رسالة الى الاردنيين قائلا ان وضعه الصحي في تحسن وانه اجرى عملية قسطرة قلبية اليوم وهو بحالة صحية جيدة بعد الخروج من العملية .

 

وشكر السقار عبر الوكيل الاخباري كل من يسأل عن حالته الصحية متمنيا من الله ان يعود الى كامل صحته وعافيته . 


 




 

 


 

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