الفنان متعب السقار لـ الوكيل : لساني يعجز عن الشكر وأجريت اليوم عملية جراحية

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وجه الفنان الاردني متعب السقار رسالة شكر عبر الوكيل الاخباري الى ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله قائلا " لساني يعجز عن الشكر وهذا الشبل من ذاك الاسد وهذا ليس غريباً على الهاشميين " وذلك بعد الايعاز من سمو الامير بالتكفل في علاج السقار .

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ووجه ايضا السقار رسالة الى الاردنيين قائلا ان وضعه الصحي في تحسن وانه اجرى عملية قسطرة قلبية اليوم وهو بحالة صحية جيدة بعد الخروج من العملية .

وشكر السقار عبر الوكيل الاخباري كل من يسأل عن حالته الصحية متمنيا من الله ان يعود الى كامل صحته وعافيته .



