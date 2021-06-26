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السبت، 26-06-2021 03:21 م

الفواز: الزيارة الملكية للمقامات تحمل دلالة رمزية ودينية في ظل الظروف الحالية التي نعيشها

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الوكيل الإخباري - قال عميد كلية الشريعة في جامعة مؤتة الدكتور عبدالله الفواز إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقامات الصحابة بالمزار الجنوبي اليوم السبت تتسق مع الواجب الديني للهاشميين في رعايتهم للأماكن الدينية.اضافة اعلان


ولفت إلى دور الهاشميين ومكانتهم كمظلة جامعة لجميع المسلمين، مبيناً أن هذا الجهد الهاشمي ليس بالأمر الجديد بل كان على مر التاريخ فهم أحفاد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم).

وبيّن الفواز، أن الاهتمام بالمواقع الدينية ينسجم مع اهتمامات الهاشميين تجاه جميع الأماكن المقدسة ورعايتها، مشيراً إلى أن زيارة جلالة الملك إلى الكرك عامة وإلى المقامات خاصة، تحمل دلالة رمزية ودينية في ظل الظروف الحالية التي نعيشها.

وتابع، “إنها تعكس ما يمثله الهاشميون وأصحاب الفكر والرأي الديني والشعب في الأردن من رأي وسطي، فهم محافظون على الثوابت الاصيلة التي ورّثنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم”.

وأوضح الفواز أن الزيارة تمثل رعاية هذا البلد للبعد الديني وأن الهاشميين يمثلون نقطة وسط في هذا الأمر، ويعطي بعداً بأن الأردن من رأس هرمه السياسي وهو جلالة الملك إلى أبسط فرد فيه، يرعى مثل هذه الأماكن الدينية لما تمثله من وسطية ومن رمزية لشعوب العالم الإسلامي.

 




 

 


 

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