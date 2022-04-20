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الأربعاء، 20-04-2022 09:42 ص

الفوسفات الأردنية تصدر أكبر باخرة فوسفات في تاريخها إلى الهند

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الوكيل الإخباري - قالت شركة مناجم الفوسفات الأردنية الأربعاء، إن الكوادر العاملة في ميناء الفوسفات في العقبة، بدأت عملية تحميل الباخرة ( STAR GWYNETH)، بشحنة جديدة من الفوسفات  بواقع 80800 طن لغايات التصدير لشركة ايفكو الهندية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية عبد الوهاب الرواد في بيان صحفي إن الباخرة (GWYNETH)، التي رست على رصيف الميناء الثلاثاء، تعد أكبر باخرة تحمل بالفوسفات لغايات التصدير منذ إنشاء الميناء، فيما تعد الشحنة الجديدة الأكبر التي تصدر مرة واحدة في تاريخ الشركة.


وأكد الرواد، أن عملية التحميل ما زالت مستمرة وبأقصى طاقة وقدرة للميناء، متوقعا الإنتهاء منها في وقت قياسي، وبما يعكس كفاءة الميناء والعاملين فيه،  وقدرة شركة مناجم الفوسفات على الوفاء بالتزاماتها ضمن المدة الزمنية المحددة.


 




 

 


 

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