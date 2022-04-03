الفوسفات الأردنية والزراعة الرومانية تبحثان التعاون

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، لدى لقائه وزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني أدريان شيسنوي، والوفد المرافق فرص التعاون بين البلدين فيما يتعلق باستيراد الأسمدة الفوسفاتية من الأردن للاستخدامات الزراعية في رومانيا.

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وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، ومدير التعاون الدولي والاتفاقيات في وزارة الزراعة المهندس عمر اللحام، عمق علاقات التعاون بين الأردن ورومانيا في مختلف المجالات، وأهمية تطويرها وتعزيزها؛ و بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.



وعرض الذنيبات خلال اللقاء لخطط الشركة ومراحل تطورها ومشاريعها المستقبلية، مبينا أن الفوسفات الأردني يعد من أفضل الأنواع في العالم ويمتاز بجودته العالية.



وقال، إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ترتبط بالعديد من الشراكات العالمية، فيما يتعلق بتصدير الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، وإنتاج وتصنيع حامض الفوسفوريك، مؤكدا في هذا الإطار استعداد الشركة لتزويد رومانيا باحتياجاتها من هذه المادة.



وأشار الى أن الزيارة ركزت على إمكانية التعاون بين الشركة والجانب الروماني في إنشاء بعض الصناعات الفوسفاتية المتعلقة بحامض الفوسفوريك و سماد الداب سواء في الأردن أو رومانيا، الى جانب استيراد رومانيا للفوسفات الأردني.



وأكد الذنيبات أن الوفد الروماني أبدى رغبة كبيرة في التعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية لسد احتياجات رومانيا من الأسمدة الفوسفاتية، مبينا انه تم الاتفاق مع الوزير الروماني، على تنظيم زيارة خاصة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في وقت قريب للاطلاع على أعمال الشركة في مواقع عملها المختلفة، برفقة وفد من المستثمرين الزراعيين في رومانيا والبحث في فرص التعاون بين الجانبين.

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