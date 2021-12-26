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الأحد، 26-12-2021 08:57 م

"الفوسفات" تقرر مقاضاة "رلى الحروب" إثر اتهامها مجلس الإدارة بالفساد والتجاوزات

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الوكيل الاخباري - قالت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية اطلع خلال الاجتماع الذي عقده مساء الأحد على ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مدار يومين متتاليين والذي بثته النائب الأسبق رلى الحروب والذي وجهت من خلاله اتهامات بوجود فساد وتجاوزات خطيرة في تعاملات وبيوع الفوسفات والسماد وحامض الفوسفوريك وشراء مادة الكبريت عن طريق تلزيم شركة كيسان بأعمال البيع والشراء لهذه المواد وكذلك الحديث عن مخالفات قانونية ومالية خطيرة على حد زعمها.

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وأشار المصدر إلى أن مجلس الإدارة وبعد اطلاعه على الوثائق والسجلات التي تدحض ادعاءات المذكورة، أكد سلامة الإجراءات التي تتخذها الشركة وبأنها تعمل وفق أعلى درجات المؤسسية والشفافية ووفق التشريعات المعمول بها، مؤكداً عدم وجود مخالفات قانونية ومالية في أعمال الشركة وأن حديثها هو محض ادعاء وتحريف للحقائق ومحاولة لتشويه سمعة الشركة ومجلس إدارتها وإثارة وتحريض الرأي العام ضد الشركة وإدارتها.


وأما فيما يتعلق بالشريك الهندي أشار المصدر أنه شريك استراتيجي، ساهم في دفع الشركة إلى الأمام وليس له سيطرة على مجريات أعمال الشركة ونشاطاتها، وليس له أي امتياز كان يتمتع به الشريك السابق، وليس له أي تدخل في عمليات بيع منتجات الشركة وليس عضواً في اللجان التي تشرف على تسويق وبيع منتجات الشركة.


وأكد المصدر أن مجلس إدارة الشركة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذكورة أمام الجهات القضائية سنداً لأحكام القانون.


الرأي

 




 

 


 

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