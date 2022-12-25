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الأحد، 25-12-2022 06:27 م

الفيلم الأردني تالافيزيون يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة

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الوكيل الاخباري - فاز الفيلم الأردني " تالافيزيون" للمخرج مراد أبو عيشة بجائزة "أفضل فيلم عربي"، في "مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير" الذي اختتمت فعالياته الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وحصلت بطلة الفبلم الطفلة عائشة بلاسم على تنويه خاص عن دورها في الفيلم، الذي يسلط الضوء على معاناة طفلة اسمها تالا تهوى مشاهدة مباريات كرة القدم، لكن احتلال تنظيم داعش الإرهابي لبلدها يساهم في تحويل هوايتها المفضلة إلى فعل سري، بعد أن حظر التنظيم الإرهابي مشاهدة التلفزيونات.

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