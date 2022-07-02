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السبت، 02-07-2022 03:10 م

الفيلم الأردني عرنوس يشارك في مهرجان لافاتزا انكلوسيتي

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الوكيل الاخباري- يشارك الفيلم الأردني القصير "عرنوس" للمخرج سامر البطيخي في مهرجان لافاتزا إنكلوسيتي السينمائي في مدينة تورونتو بكندا والذي انطلق مساء الاثنين الماضي ويستمر لغاية 16 تموز الحالي.

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ووفق بيان صحفي صادر عن شركة التوزيع في العالم العربي "ماد سوليشنز"، فإن فيلم عرنوس من بطولة الفنانين الأردنيين: النجمة صبا مبارك، وأحمد العمري، فادي حدادين، ومحمد إدريس، والممثل الفلسطيني زياد بكري .


ومهرجان لافاتزا إنكلوسيتي (LAVAZZA INCLUCITY) هو مهرجان سينمائي غير هادف للربح ويعنى بتعدد الثقافات ويستقطب أكثر من 51 ألف مشارك في مبادرته الصيفية.

 

 

 




 

 


 

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