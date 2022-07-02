الفيلم الأردني عرنوس يشارك في مهرجان لافاتزا انكلوسيتي

الوكيل الاخباري- يشارك الفيلم الأردني القصير "عرنوس" للمخرج سامر البطيخي في مهرجان لافاتزا إنكلوسيتي السينمائي في مدينة تورونتو بكندا والذي انطلق مساء الاثنين الماضي ويستمر لغاية 16 تموز الحالي.

اضافة اعلان



ووفق بيان صحفي صادر عن شركة التوزيع في العالم العربي "ماد سوليشنز"، فإن فيلم عرنوس من بطولة الفنانين الأردنيين: النجمة صبا مبارك، وأحمد العمري، فادي حدادين، ومحمد إدريس، والممثل الفلسطيني زياد بكري .



ومهرجان لافاتزا إنكلوسيتي (LAVAZZA INCLUCITY) هو مهرجان سينمائي غير هادف للربح ويعنى بتعدد الثقافات ويستقطب أكثر من 51 ألف مشارك في مبادرته الصيفية.