القاء القبض على المتهم الرئيس بحرق سوق تجاري بإربد

الوكيل الإخباري - ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة إربد مساء اليوم القبض على المتسبب والمتهم الرئيس بحريق سوق الألبسة المستعملة وسط مدينة إربد.

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وأشار مصدر أمني مسؤول إلى أن فريق المتابعة من مرتبات البحث الجنائي والأجهزة الأمنية المساندة تمكنت من تحديد مكان تواجد المتهم وإلقاء القبض عليه، لافتًا إلى أن التحقيقات جارية معه تمهيدًا لأحالته الى المدعي العام.



وأوضح المصدر، أنه تم ألقاء القبض على مشتبه بهم آخرين بالتورط في نشوب الحريق بوقت سابق غير أن المتهم الرئيس توارى عن الأنظار حتى تم تحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه اليوم.



وكان حريق شب فجر أمس الخميس في السوق أتى على محتويات أكثر من 40 محلا وبسطة داخل السوق والحق أضرارًا بمحال أخرى في محيط السوق.





