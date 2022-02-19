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السبت، 19-02-2022 09:05 م

القائمة البيضاء تعلن انسحابها من انتخابات نقابة المهندسين - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أعلنت القائمة النقابية الموحدة في نقابة المهندسين/البيضاء، انسحابها من العملية الانتخابية في مراحلها التالية، انتخابات مجالس الشعب الهندسية وانتخابات مجلس النقابة.اضافة اعلان


وقالت القائمة في تصريح صحفي إن قرارها جاء "بناء على ما حصل في انتخابات فروع نقابة المهندسين الأردنيين يوم أمس الجمعة 18/2/2022 من الالتفاف على إرادة المهندسين من خلال التدخلات الخارجية، وسوء إدارة وتنظيم، وعدم ضمان حرية ونزاهة وسرية الانتخابات، وهو ما أصبح واضحا لكل من تابع هذه الانتخابات".

وتاليا نصّ التصريح:

تصريح صحفي

بناء على ما حصل في انتخابات فروع نقابة المهندسين الأردنيين يوم أمس الجمعة 18/2/2022 من الالتفاف على إرادة المهندسين من خلال التدخلات الخارجية، وسوء إدارة وتنظيم، وعدم ضمان حرية ونزاهة وسرية الانتخابات، وهو ما أصبح واضحا لكل من تابع هذه الانتخابات

وعليه فقد قامت القائمة النقابية الموحدة (تحالف البيضاء والمستقلين)، بدراسة مستفيضة لما جرى، وبعد استشارة أطرها القيادية ومرشحيها في مجالس الشعب، وهيئاتها المركزية، فإن القائمة الموحدة تعلن انسحابها من العملية الانتخابية في مراحلها التالية، انتخابات مجالس الشعب الهندسية وانتخابات مجلس النقابة.

وذلك احتجاجا على ما جرى من تدخلات سافرة وفجة ومباشرة، وما جرى من انتهاك لأبسط قواعد حرية وسرية الانتخابات، مما يجعلنا ننأى بأنفسنا وبقواعدنا عن الانخراط في هذه المسرحية الهزلية المحزنة، حفاظاً على نقابتنا واستقلاليتها، وحفظاً لكرامة المهندس الأردني وإرادته الحرة.


ونحمل كامل المسؤولية عما حدث لمجلس نقابة المهندسين الحالي، ولكل الجهات التي تدخلت في هذه الانتخابات دون وجه حق، وفي سابقة لم تحصل من قبل، مما أدى إلى انتاج عملية انتخابية مُزوِّرة لإرادة المهندسين وأصواتهم الحرة.

وسنقوم خلال الأيام القادمة بإصدار بيان يوضح موقفنا وحيثياته، ويوضح ما جرى في هذه الانتخابات المؤسفة.

القائمة النقابية الموحدة التاريخ 19/2/2022

 




 




 

 


 

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