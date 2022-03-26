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السبت، 26-03-2022 05:21 م

القاضي الطراونة رئيسا لجمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان

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الوكيل الإخباري - انتخبت جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان، القاضي الدكتور محمد الطراونة رئيسا لها، خلال انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي، اليوم السبت، والذي ناقش خطط العمل المستقبلية للجمعية.

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وحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم السبت، أقرت الهيئة عددا من النشاطات المستقبلية التي تخص التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، والتدريب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحق في الحياة والتعبير والمساواة المستجيبة للنوع الاجتماعي.


وأشارت الجمعية إلى انتخاب الهيئة العامة بالتوافق، هيئة إدارية جديدة للجمعية لثلاث سنوات مقبلة، برئاسة الدكتور محمد الطراونة، والمحامية أماني عويس نائب للرئيس، والمحامي منهل السيدا أمينا للسر، ورمزية الخطيب أمينا للصندوق، وميسون هيجاوي عضوا.

 




 

 


 

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