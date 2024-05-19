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الأحد، 19-05-2024 12:16 م

القبض على أب وثلاثة من أبنائه امتهنوا الاتجار وترويج المخدرات في عمان

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع تسع قضايا وحملات أمنيّة نوعية في مختلف مناطق المملكة ، إذ أُلقي القبض خلالها على 26 شخصاً من تجّار المخدرات ومروجيها.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك القضايا كانت حملة أمنيّة نُفذت وسط العاصمة / جبل التاج، إذ أفضت المداهمات لإلقاء القبض على 8 مروِّجين ومشبوهين بقضايا المخدرات وضبط بحوزتهم كمّيات من المواد المخدرة المُعدّة للبيع والترويج.

كما وتم في العاصمة كذلك وبعد مراقبة وتحقيق وجمع موسّع للمعلومات مداهمة وإلقاء القبض على أب وثلاثة من أبنائه، امتهنوا ترويج وبيع المخدرات على المتعاطين في العاصمة وضبط داخل منزلهم على 28 كف حشيش و 6000 حبة مخدرة وكمية من مادتي الكوكايين والكريستال المخدرة وسلاح ناري ، كما جرت وسط العاصمة مداهمة وإلقاء القبض على مروجَين بحوزتهما 20 كف حشيش و 2000 حبة مخدرة .

وفي محافظة المفرق جرى التعامل مع ثلاث قضايا نوعية أُلقي القبض في القضية الأولى على تاجرَين للمخدرات وضبط بحوزتهما على 20 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة و 60 غم كريستال وسلاح ناري ، فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على تاجر للمخدرات وشخص آخر يقوم بمساعدته لترويج وبيع المخدرات وضبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة، وفي القضية الأخيرة أُلقي القبض على شخص من جنسية عربية امتهن ترويج المخدرات وجرت مداهمته داخل إحدى المركبات أثناء قيامه بنقل وبيع المواد المخدّرة وضبط بحوزته 21 كف حشيش .

وفي مناطق غرب البلقاء نُفِّذت حملة أمنيّة على أربعة مواقع استُخدمت لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة وأُلقي القبض خلال المداهمات على شخصين فيما ضبطت من داخل المواقع الأربعة كمّيات من أشتال الماريجوانا المخدرة، والبحث ما زال جاريا عن شخصين آخرين تورّطا في تلك القضايا .


وفي محافظة البلقاء وبعد مراقبة طويلة امتدّت لأسابيع وبعد وضع الكمائن اللازمة، أُلقي القبض على تاجرَين خطرَين للمخدرات وضبط بحوزتهما على 36 كف حشيش وكمّية من الماريجوانا المخدّرة ، كما ودوهمت في محافظة اربد إحدى الشقق التي استخدمها مروّجون لتخزين وبيع المواد المخدرة، إذ أُلقي القبض على 3 مروجين وضبط داخل الشقّة على 2500 حبة مخدرة و 3 كفوف حشيش وسلاح ناري. 

وجرت إحالة القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

 




 

 


 

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