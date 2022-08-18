القبض على أحد أخطر المروجين للمخدرات بإقليم الشمال

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن جهداً وعملاً استخبارياً بذلته إدارة مكافحة المخدرات مكنها من الوصول لأحد أخطر المطلوبين على قضايا الاتجار والترويج ضمن اقليم الشمال والقبض عليه.



وبيّن، أن العاملين في الإدارة حددوا مكان وجود ذلك المطلوب بعد تحقيقات مطوّلة، في محافظة عجلون، إذ جرت مداهمته بإسناد من الفريق الخاص التابع للادارة وأُلقي القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة شديدة للقوة التي نفذت قواعد الاشتباك وسيطرت عليه، وضُبط بحوزته سلاح ناري وعدد من الادوات الحادة، كما أُلقي القبض على مطلوب آخر كان برفقته.



وأضاف أن ذلك الشخص المطلوب المصنف بالمسلح والخطر يُعد من أخطر تجار ومروجي المخدرات ضمن اقليم الشمال ومتوارٍ عن الانظار منذ فترة طويلة وبحقه طلبات أمنية.

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