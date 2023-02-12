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القبض على أخطر موزّع مخدرات في عمان - صور

الأحد، 12-02-2023 04:15 م

القبض على أخطر موزّع مخدرات في عمان - صور

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا من الايقاع بأحد أخطر موزّعي المخدرات والذي يقوم بتزويد التّجار والمروجين بتلك السموم في العاصمة وهو مطلوب ومصنف بالخطر .

وأضاف الناطق الاعلامي انه وبعد جمع المعلومات حوله لاسابيع جرى تحديد موعد ومكان نقله لكمية كبيرة من المخدرات من محافظة المفرق باتجاه العاصمة وجرى وضع الكمائن اللازمة له ومداهمته وإلقاء القبض عليه ، وضُبط بحوزته على 35 كف حشيش و 3 الاف حبة مخدرة وسلاحان ناريان .

كما وتعاملت الادارة خلال ال 24 ساعة الماضية مع عدد من القضايا النوعية في العاصمة والمفرق وغرب البلقاء ففي احدى القضايا فقد دوهمت خيمة استخدمها احد تجار المخدرات لممارسة نشاطاته الجرمية بزراعة وبيع المخدرات في احدى مناطق غرب البلقاء إذ القي القبض عليه وضبط داخل إحدى الخيام كمية كبيرة من اشتال الماريجوانا التي زرعت داخلها .

فيما جرت في محافظة المفرق مداهمة احد تجار المخدرات داخل مركبته والقي القبض عليه بعد أنْ ابدى مقاومة للقوة وضبط بحوزته على 1500 حبة مخدرة وكف ونصف من الحشيش وكمية من مادة الكريستال المخدرة .

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع قضيتين تم في الاولى وبعد جمع معلومات عن تاجر للمخدرات من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين، تحديد مكان وجوده بالقرب من الدوار السابع ومداهمته والقاء القبض عليه بد أن حاول الفرار وضبطت بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة المجهزة للبيع وسلاح ناري ،فيما جرى في القضية الثانية القاء القبض على تاجر للمخدرات و ضبط بحوزته 14 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة.

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