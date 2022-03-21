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الإثنين، 21-03-2022 11:13 م

القبض على أردني دخل "وسيطاً" لتجارة أعضاء بشرية في تركيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات التركية، الإثنين، القبض على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيات السورية والأردنية، بتهمة التورط في تجارة الأعضاء غير المشروعة.

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وقالت قناة "تي أر تي" التركية، إن شرطة مكافحة تهريب المهاجرين في مدينة إسطنبول، وصلتها بلاغات حول بيع أعضاء بشرية عبر عمليات جراحية تجرى في مستشفيات خاصة، وأن تلك العمليات تتم عبر وسطاء، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وكشفت القناة تفاصيل الواقعة التي بدأت بعد "تقدم رجلين يحملان الجنسية السورية بطلب لزراعة كلية في مستشفى خاص، وأكدا أنهما صديقان منذ 14 سنة، لكن الوثائق المقدمة كانت مزورة، وتبين أنهما لا يعرفان بعضهما بعضا، وتم ترتيب الوثائق المزورة من قبل وسيط أردني".


وتوصلت شرطة إسطنبول، بعد ضبط السوريين داخل سيارة قبل بيع الكلية وإجراء الجراحة، إلى أن الشخص باع كليته قبض 11500 دولار، كما قامت بالقبض على الوسيط الأردني.


وقالت الباحثة التركية، عائشة نور، إن "الفقر أوصل أشخاصا سوريين، وغير سوريين في تركيا، إلى بيع أعضائهم، ونرى إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك جرائم يعاقب عليها القانون التركي، والمتاجرة بحاجة اللاجئين لدفعهم إلى التخلي عن أجزاء من أجسادهم أمر مروع".

وتشير الباحثة إلى "انتشار العديد من المخالفات والجرائم الطبية في تركيا، وانتشار العيادات غير المرخصة، وسبق اكتشاف عمليات إجهاض في المنازل يقوم بها أطباء غير مرخصين، إلى غير ذلك من النشاطات الخطرة على الصحة والمجتمع".

العربي الجديد

 




 

 


 

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