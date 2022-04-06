القبض على المتهم الرئيس في حادثة الاعتداء على أحد المطاعم في عمان

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ورد بلاغ بتاريخ 28/3 بقيام شخص بالتهجم على احد المطاعم في وسط العاصمة والحاق اضرار مادية بالمطعم دون اصابات تذكر ( وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ) .



حيث تم التحرك للمكان وتحديد هوية الشخص الرئيس في القضية وشخصين اخرين كانا برفقته وتبين ان سبب التهجم وجود خلافات مالية مع مالك المطعم .



وأكد الناطق الاعلامي انه بالبحث عن المشتبه به الرئيس في القضية جرى تحديد مكان وجوده والقي القبض عليه وأُحيل للقضاء وجرى توقيفه وما زال البحث جارياً عن الشخصين اللذين كانا برفقته .

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