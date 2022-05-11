القبض على المعتدي بالكتابة على الأعمدة والجدران في جرش

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ألقت قوة أمنية من الأمن الوقائي القبض اليوم، على شخص قام بالعبث والكتابة على الجدران والأعمدة بالموقع الأثري في جرش، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة تجاه هذا النوع من التخريب تجاه المخزون التاريخي الذي تحظى به المملكة.



وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، أن العاملين في الامن الوقائي تابعوا التحقيق في الحادثة، إلى أن تمكنوا من تحديد هوية الفاعل والقبض عليه، لافتاً إلى أن التحقيق بدأ منذ اللحظة الاولى لتلقي البلاغ ولحين استكماله، تمهيداً لإحالة ذلك الشخص إلى الجهات القضائية المختصة لينال عقابه الرادع.

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