القبض على الملثم الذي ظهر بفيديو ضجت به مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن احد الاشخاص تقدم بشكوى لمركز امن القويسمة في العاصمة اثر تعرضه للاعتداء بواسطة اداة حادة من شخص ملثم أثناء عمله على احدى المركبات العمومية ( ما ظهر في فيديو جرى تداوله) .وتقدم بشكوى على احد الاشخاص والذي يوجد بينهما خلافات شخصية سابقة بحكم النسب .واضاف الناطق الاعلامي انه جرى القاء القبض على المُشتكى عليه فيما تقدم بشكوى بتعرضه للتهجم عليه لاحقا والحاق اضرار مادية في منزله ومركبته من قبل المشتكي وشقيقه وما زال التحقيق جارياً.