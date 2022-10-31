القبض على تاجري مخدرات في إربد - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ قوة امنية من ادارة مكافحة المخدرات القت القبض على تاجري مخدرات في محافظة اربد بعد جمع المعلومات عنهم والتأكد من حيازتهم لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة وتحديد مكان وجودهم.



وضبط بحوزتهم بعد القبض عليهم على 40 الف حبة مخدرة وتمت إحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة .



وفي قضية اخرى القي القبض في مدينة اربد على مروج للمخدرات استخدم منزله لممارسة نشاطه الجرمي ، وضُبط داخل المنزل 4 كفوف من مادة الحشيش و 4 الاف حبة مخدرة وكيلو كريستال .

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