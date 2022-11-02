القبض على تجار ومروجي مخدرات في الرويشد

الوكيل الإخباري

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- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه استكمالا للحملات الأمنية التي تنفذها قوات أمنية في لواء الرويشد، فقد جرت اليوم مداهمة ثلاثة منارل بعد ورود معلومات عن وجود مطلوبين ومشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المخدرات.وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المداهمات أفضت لإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المخدرات، وضُبط داخل المنازل بعد تفتيشها خمسة كفوف من مادة الحشيش، إضافة إلى 2000 حبة مخدرة، وكميات من مادة الكريستال والحشيش المُعدة للبيع.هذا وتؤكد مديرية الأمن العام، أنّ حملاتها الأمنية على تجار الموت مستمرة في منطقة الرويشد وكافة مناطق المملكة وبذات النسق والقوة ودون هوادة ،لقطع الطريق عليهم ومنعهم من نشر سمومهم بين أفراد المجتمع.