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الأربعاء، 05-05-2021 12:12 م

القبض على ثلاثة اشخاص من مفتعلي حوادث الدهس

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد للبحث الجنائي معلومات وشكاوى حول قيام عدد من الاشخاص بالاحتيال على مواطنين بافتعال حوادث دهس واخذ مبالغ مادية منهم مقابل عدم تقديم شكاوى بتلك الحوادث.
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واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً من قسم بحث جنائي شمال عمان تمكن بعد جمع المعلومات من تحديد هوية ثلاثة اشخاص تورطوا في ارتكاب عدد من تلك الشكاوى والقي القبض عليهم ،واعترفوا بالتحقيق معهم بافتعال حوادث السير والاحتيال على المواطنين وجرى توديع القضية للقضاء المختص.

وتُهيب إدارة البحث الجنائي بالاخوة المواطنين بضرورة عدم انهاء اي حادث مروري يقع معهم مقابل مبالغ مالية وضرورة السير بالإجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية المخولة بمتابعته والتي تملك من الخبرة والقدرة على التحقيق به والوصول الى الحقيقة, وبما يجنبهم الوقوع ضحية لمثل اولئك المحتالين.

 




 

 


 

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