القبض على جميع المشتبه بهم في جريمة 'جفين' بإربد

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد محافظ إربد رضوان العتوم أن الاجهزة الامنية ألقت القبض على جميع المشتبه بهم في جريمة جفين التي راح ضحيتها مواطن اربعيني.

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وأضاف العتوم لـ الوكيل الإخباري أن التحقيقات جارية مع المشتبه بهم من قبل الجهات المختصة، لافتاً إلى أن التحقيقات ستكشف الغطاء عن المتورطين الفعليين في الجريمة.

من جانبه أكد مصدر أمني أن الأمن الوقائي داهم أحد المواقع الجبلية غرب مدينة اربد، وعند وصول القوه الأمنية حاول الفرار إلا أن الفريق تمكن من إلقاء القبض عليه.

ويذكر أن أعمال عنف اندلعت في بلدة جفين بلواء الكوره غرب مدينة إربد، عقب مقتل مواطن اربعيني بعيار ناري بالرأس إثر مشاجرة مسلحة تجددت مساء السبت وأصيب ع أثرها العشرات، في حينها تدخلت قوات الدرك وفرضت طوقاً أمنياََ مكثفًا حول البلدة.