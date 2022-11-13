القبض على خمسة تجار ومروجين للمخدرات

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا مع ثلاث قضايا نوعية خلال ال 48 ساعة الماضية في محافظتي المفرق والعاصمة ، أُلقي القبض خلالها على خمسة تجار ومروجين للمواد المخدرة وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .



ففي القضية الأولى وبعد جمع المعلومات عن أحد الاشخاص المشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة ، والتأكد من قيامه بحيازة كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة وبيعها وترويجها لمشترين، فقد جرى تحديد مكان وجوده في محافظة المفرق ومداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته 100 كف من مادة الحشيش المخدرة .



كما وأُلقي القبض في محافظة المفرق كذلك على مروجَين للمواد المخدرة اثناء قيامهما بمحاولة بيع كمية من الحشيش المخدرة ، وجرى بعد ذلك تفتيش المكان الذي يخزنان به المواد المخدرة وضُبط بداخله 22 كفاً من مادة الحشيش المخدرة .



وفي محافظة العاصمة ، دوهمت احدى الشقق شمال العاصمة بعد جمع المعلومات والتأكد من قيام مروجين باستخدامها لتخزين وبيع المواد المخدرة ، والقي القبض داخل الشقة على شخصين من المروجين وبحوزة احدهما سلاح ناري ، وبتفتيش المكان عُثر داخله على اربعة كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 3 الاف حبة مخدرة.

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وأُحيلت كافة القضايا لمدعي عام محكمة امن الدولة.