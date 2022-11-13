الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

صورة متداولة لها.. تركيا تتحرى عن سيدة ضالعة بانفجار إسطنبول

مصر تدين بأشد العبارات تفجير اسطنبول

موزمبيق تعلن رسميا بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال

الخلايلة يفوز بموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب

السلطات التركية تحظر نشر أنباء عن انفجار اسطنبول

تشكيلات تشمل 8 مدراء إدارات في التربية - اسماء

القبض على خمسة تجار ومروجين للمخدرات

الارصاد تكشف تطورات الامطار الرعدية والغزيرة التي ستؤثر على المملكة

الكشف عن عدد قتلى وجرحى انفجار إسطنبول

الأردن يعزي تركيا بضحايا التفجير الإرهابي

الأحد، 13-11-2022 07:23 م

القبض على خمسة تجار ومروجين للمخدرات

10202220215320767627549


 الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا مع ثلاث قضايا نوعية خلال ال 48 ساعة الماضية في محافظتي المفرق والعاصمة ، أُلقي القبض خلالها على خمسة تجار ومروجين للمواد المخدرة وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .

ففي القضية الأولى وبعد جمع المعلومات عن أحد الاشخاص المشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة ، والتأكد من قيامه بحيازة كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة وبيعها وترويجها لمشترين، فقد جرى تحديد مكان وجوده في محافظة المفرق ومداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته 100 كف من مادة الحشيش المخدرة .

كما وأُلقي القبض في محافظة المفرق كذلك على مروجَين للمواد المخدرة اثناء قيامهما بمحاولة بيع كمية من الحشيش المخدرة ، وجرى بعد ذلك تفتيش المكان الذي يخزنان به المواد المخدرة وضُبط بداخله 22 كفاً من مادة الحشيش المخدرة .

وفي محافظة العاصمة ، دوهمت احدى الشقق شمال العاصمة بعد جمع المعلومات والتأكد من قيام مروجين باستخدامها لتخزين وبيع المواد المخدرة ، والقي القبض داخل الشقة على شخصين من المروجين وبحوزة احدهما سلاح ناري ، وبتفتيش المكان عُثر داخله على اربعة كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 3 الاف حبة مخدرة. 

اضافة اعلان


وأُحيلت كافة القضايا لمدعي عام محكمة امن الدولة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

تشكيلات تشمل 8 مدراء إدارات في التربية - اسماء

4ad6d811-pic_161292

الأردن يعزي تركيا بضحايا التفجير الإرهابي

الأمن العام

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

1120221223170957202002

وزارة الخارجية تهيب بالأردنيين في إسطنبول

www

توضيح بشأن أوضاع الأردنيين في تركيا بعد انفجار اسطنبول

1120221372346400796549

وزير التربية ينعى الطالب أبو خرمة

أخبار متعلقة
الأمن العام

القبض على تاجري مخدرات في إربد - صور

الأمن العام

مكافحة المخدرات تلقي القبض على تاجرَي مخدرات في العاصمة والرصيفة

الأمن العام

مكافحة المخدرات تضبط 124 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة خلال هذا الأسبوع

10202220215320767627549

الامن العام : اصابة ضابط اثناء تطبيق قواعد الاشتباك مع مهربين للمخدرات

الأمن العام

الامن يحذر : هذه المادة قاتلة وتسبب الإدمان من تجربتها لمرة واحدة - صور

الأمن العام

إدارة مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا وإنجازاتها هذا الأسبوع