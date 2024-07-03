القبض على سائق عمومي وهذا ما فعله - فيديو

الوكيل الإخباري - تمكنت مجموعات المباحث المرورية اليوم الأربعاء من ضبط سائق يعمل على أحد خطوط النقل العام في مدينة السلط، سمح لابنه بقيادة الحافلة على الشارع العام معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، بحسب مديرية الأمن العام.



وكان جرى تداول فيديو يصور من خلاله السائق ابنه الذي يبلغ (13) عاماً أثناء قيادة الحافلة، وقامت مجموعات المباحث المرورية إثر ذلك بالتحقق من الحادثة ومتابعتها، حتى تم القاء القبض على السائق وضبطه والحافلة وتسليمه الى المركز الأمني المختص لاستكمال الاجراءت القانونية والادارية اللازمة.

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