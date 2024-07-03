الخميس 04-07-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل تطورات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل

القبض على سائق عمومي وهذا ما فعله - فيديو

الخارجية تعزي بضحايا التدافع في الهند

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي

بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد لكمين محكم ضد قوة إسرائيلية بالشجاعية

التربية تعلن نتائج مناقشة أسئلة امتحان رياضيات التوجيهي

إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

نقابة الأطباء تعلن عن وظيفة شاغرة

نائب الملك يزور وزارة الداخلية ويترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية

أبو حمزة: سنعامل أسرى الاحتلال بهذه الطريقة

الأربعاء، 03-07-2024 11:28 م

القبض على سائق عمومي وهذا ما فعله - فيديو

s60unmpy9GXJ9XwMYPkWuz6XtUqgdRzQrfOCsrxh


الوكيل الإخباري - تمكنت مجموعات المباحث المرورية اليوم الأربعاء من ضبط سائق يعمل على أحد خطوط النقل العام في مدينة السلط، سمح لابنه بقيادة الحافلة على الشارع العام معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، بحسب مديرية الأمن العام.

وكان جرى تداول فيديو يصور من خلاله السائق ابنه الذي يبلغ (13) عاماً أثناء قيادة الحافلة، وقامت مجموعات المباحث المرورية إثر ذلك بالتحقق من الحادثة ومتابعتها، حتى تم القاء القبض على السائق وضبطه والحافلة وتسليمه الى المركز الأمني المختص لاستكمال الاجراءت القانونية والادارية اللازمة.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1720037096513

3 جمعيات أردنية تفوز بجائزة عربية لأفضل أداء خيري عربي

1720030754917

إقامة مرافق خدماتية في منطقة أم النمل بلواء الكورة

1720031534086

الخارجية تعزي بضحايا التدافع في الهند

IahRhSO1m7lw7vPsTpI7PkjjCUqhFecXxtEWCg2Q

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي

M63A8879

التربية تعلن نتائج مناقشة أسئلة امتحان رياضيات التوجيهي

1720015027438

حوارية في السلط حول قانون الانتخاب

أخبار متعلقة
1720015027438

حوارية في السلط حول قانون الانتخاب

JUXSp3JDcOWumwxhj20gzKHGOOm55ySkrP6UCrdf

توجيه هذه التهم لشخص قام بتصوير ونشر فيديو حادث الدهس في شارع الأردن

445442

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة

file (12)

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة عائلية أفضت لوفاة شخص في عمّان

file (1)

الدفاع المدني يخمد حريق امتد لنحو 100 دونم من الأعشاب والأشجار الحرجية

9b26cb31-f14f-4b47-a321-0105fbf7d528

الأمن: القبض على ٣٦ تاجرا ومروجا للمخدرات - صور