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الثلاثاء، 29-09-2020 12:05 م

خلال الأيام الماضية

القبض على سارقين في عدد من المحافظات

الامن
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، أن العاملين في ادارة البحث الجنائي تعاملوا خلال الايام الماضية مع عدد من قضايا السرقات والقبض على الاشخاص المطلوبين.

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وكان ابرز تلك القضايا ، وفق بيان صحفي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، مداهمة احد الاشخاص المطلوبين في شرق العاصمة ، حيث القي القبض عليه بعد مقاومة شديدة ومحاولته الفرار وضُبط بحوزته مركبة تحمل لوحة ارقام مزورة وعُثر بداخلها ما يقارب ال 8000 حبة مخدرة .

وفي محافظة الكرك، تم التعامل مع قضيتي سرقة لمصاغات ذهبية وفي القضية الاولى ضُبط شخص سرق مصاغات ذهبية بقيمة 4000 دينار بعد التحقيق في شكوى من صاحب المنزل بدخول شخص لمنزله وسرقة المصاغات الذهبية ، وفي القضية الثانية ضُبط شخص كذلك سرق مصاغات ذهبية من احدى السيدات وضبطت المسروقات بحوزته .

وفي محافظة المفرق، تم إلقاء القبض على احد الاشخاص بالجرم المشهود اثناء قيامه بسرقة احدى المركبات اثر متابعة لمعلومات وردت حوله وبالتحقيق 
 اعترف بقيامه بارتكاب تسع سرقات اخرى لمحال تجارية ومركبات .

وفي محافظة اربد ، ورد بلاغ من مندوب احدى الشركات بسرقة (8883) ديناراً ومجموعة من الاجهزة الخلوية ومواد اخرى  من داخل قاصة في احد فروع الشركة، حيث تمكن المحققون بعد جمع المعلومات من تحديد هوية مرتكب السرقة والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بذلك وضُبط بحوزته اجزاء من المسروقات وما زال التحقيق جارياً.

 

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