القبض على سارقي محلين تجاريين بإربد بعد تداول فيديو يظهر حادثة السرقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تمكنت مرتبات البحث الجنائي العاملة في محافظة إربد وبعد التحقيق في سرقة محلين تجاريين في مدينة إربد وجرى تداول فيديو أظهر إحدى تلك السرقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، من تحديد هوية خمسة أشخاص اشتبه بهم بارتكاب السرقتين .
حيث أُلقي القبض عليهم جميعاً، واعترفوا بالتحقيق معهم بارتكاب السرقات، وضُبط بحوزتهم مبلغ 1500 دينار وجزء من المسروقات وستتم إحالتهم للقضاء بعد إنهاء التحقيق معهم.
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