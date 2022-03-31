القبض على سارق موظف توصيل تحت التهديد في إربد

الوكيل الإخباري

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- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص قام بسرقة موظف توصيل تحت التهديد في محافظة إربد، وفق مصدر أمني.وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه وردت شكوى من قبل الموظف بعد تعرضه للسرقة تحت التهديد من قبل شخص مجهول وذلك عند وصوله لمكان توصيل أحد الطرود.وأضاف أن ذلك الشخص سرق منه جهاز حاسوب وغادر المكان بواسطة احدى المركبات.وأشار إلى أنه وبالتحقيق في القضية وبعد جمع المعلومات بشأنها تم تحديد هوية السارق وبالبحث عنه ألقي القبض عليه وعلى شخص آخر كان برفقته لحظة ارتكاب الجريمة وما زال التحقيق جاريا.