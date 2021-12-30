الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

تسجيل 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في المملكة

القبض على شخصين بحوزتهما شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار

مطالب بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر - تفاصيل

صرف آخر دفعة من تكافل 3 اليوم

التربية: امتحان التربية الإسلامية سار كما هو مخطط له

الأردنيّون يترقبون تسعيرة المحروقات خلال اول اشهر 2022

جمعية الفنادق : إلغاء أكثر من 80 % من الحجوزات السياحية

الداخلية توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتا

الحاج توفيق: الأردن يعيش الآن في أزمة اقتصادية

25 %؜ نسبة ارتفاع الإقبال على الألبسة مع نهاية العام

الخميس، 30-12-2021 02:26 م

القبض على شخصين بحوزتهما شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار

القبض على شخص - (تعبيرية)


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فريقاً تحقيقياً من شعبة الجرائم المالية والمصرفية في إدارة البحث الجنائي تابع معلومات وردت إليهم حول وجود شخصين من جنسية عربية داخل فرع احد البنوك ومحاولتهما صرف مبالغ مالية كبيرة بواسطة شيكات مزورة .

‏وأكد الناطق ان فريق التحقيق وفور ورود المعلومات تحرك لفرع البنك وألقى القبض عليهما داخله وضبط بحوزتهما 3 شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار ومروسة باسم جهة رسمية وبوشر التحقيقات معهما .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1599 - Copy

تسجيل 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في المملكة

a4e08612-49a9-4054-8bd5-dc209994ff66

إعلام اليرموك تفوز بعدة جوائز في مجال الفنون الإعلامية

M63A0378

الهواري يدعو المواطنين لأخذ الجرعة الثالثة من اللقاحات

12202130142426728494871

مطالب بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر - تفاصيل

فلوس 2

صرف آخر دفعة من تكافل 3 اليوم

امتحانات

التربية: امتحان التربية الإسلامية سار كما هو مخطط له

أخبار متعلقة
unnamed (1)

بحث تكثيف حملات ضبط التسول في السوق المركزي وإنشاء مكتب داخله قريباً

1509446468474238600

"الأطباء" تحذر الأردنيات: "البوتوكس والفيلر" من اختصاص الأطباء وليس صالونات التجميل

مديرية الامن العام

الأمن يضبط شخصا نفذ سطوا مسلحا على بنك عام 2018 - صورة

سير خاص

الأمن: التعامل مع 475 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

72f23569-0d3f-415c-aa8a-7bacd93d70bb

الأمن ينظم معرض "صنع بعزيمة" لنزلاء مراكز الإصلاح

ce94f374-ce08-4d79-a6eb-f8a7d4a78e70

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" لمنتوجات نزلاء مراكز الإصلاح