القبض على شخصين بحوزتهما شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فريقاً تحقيقياً من شعبة الجرائم المالية والمصرفية في إدارة البحث الجنائي تابع معلومات وردت إليهم حول وجود شخصين من جنسية عربية داخل فرع احد البنوك ومحاولتهما صرف مبالغ مالية كبيرة بواسطة شيكات مزورة .



‏وأكد الناطق ان فريق التحقيق وفور ورود المعلومات تحرك لفرع البنك وألقى القبض عليهما داخله وضبط بحوزتهما 3 شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار ومروسة باسم جهة رسمية وبوشر التحقيقات معهما .

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