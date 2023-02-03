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الجمعة، 03-02-2023 06:27 م

القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة في محافظة الزرقاء

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء أمس بمحاولة شخصين مجهولين سلب موظفي أحد محال الصرافة في محافظة الزرقاء تحت التهديد إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بإشعال النار داخل المحل والفرار من المكان .اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أنّه وفور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة جرى التعميم على مواصفات الشخصين والمركبة التي بحوزتهما ونشر الدوريات ونقاط الغلق في محيط المنطقة. 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ إحدى دوريات البحث الجنائي تمكنت وبعد مدّة وجيزة من ارتكاب الجريمة، من مشاهدة المركبة المشبوهة وجرى إيقافها وضبط الشخصين المشتبه بهما وضُبط بحوزتهما مسدس بلاستيكي استخدماه في محاولة السّلب. 

وبالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط بالاشتراك لتنفيذ عملية السلب إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أيّة مبالغ مالية وأشعلا النار داخل المحل ولاذا بالفرار وستتم إحالتهما لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

 




 

 


 

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